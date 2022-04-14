Факундо Кампаццо наказан пропуском 1 матча за толчок, Уэйн Эллингтон оштрафован на 20 000 долларов за угрозы

Теги происшествия Денвер Голден Стэйт Лейкерс НБА Уэйн Эллингтон НБА плей-офф Факундо Кампаццо Баскетбол

НБА вынесла наказание участникам конфликта в матче между «Денвером» и «Лейкерс» (141:146 ОТ) 10 апреля.

Инцидент произошел во второй четверти игры. Разыгрывающий «Наггетс» Факундо Кампаццо умышленно толкнул атакующего защитника «Лейкерс» Уэйна Эллингтона в спину при борьбе за подбор и был удален с площадки.

В результате расследования лига дисквалифицировала Кампаццо на одну игру. Это означает, что аргентинец пропустит стартовый матч первого раунда плей-офф против «Голден Стэйт».

В свою очередь, Уэллингтон оштрафован на 20 000 долларов за угрожающие комментарии при общении с представителями медиа после игры.

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