Стефен Карри, скорее всего, сыграет в 1-м матче плей-офф (Воджнаровски)

Разыгрывающий «Голден Стейт» близок к возвращению в строй перед началом плей-офф.

Согласно официальному заявлению клуба, игрок успешно восстанавливается после травмы и вернется к полноценным тренировкам с командой на этой неделе.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок очень близок к тому, чтобы сыграть в первом матче серии против 16 апреля.

Двукратный MVP восстанавливается после растяжения связок голеностопного сустава левой ноги, которое он получил во встрече с 16 марта.

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