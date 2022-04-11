Майкл Мэлоун: «Пусть Джамал Мюррэй сам решит, сыграет ли в плей-офф»

По словам главного тренера «Наггетс» , клуб предоставит разыгрывающему Джамалу Мюррэю самостоятельно принять решение о дате возвращения в состав.

«Джамал пока не определился. Это сложное решение. У него бывают хорошие дни, а бывают менее удачные. Ментально это очень непросто.

Пусть Мюррэй сам решит, сыграет ли в плей-офф», – заявил Мэлоун.

Во вторник пройдет ровно год с того момента, как Мюррэй получил разрыв крестообразной связки колена.

Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает