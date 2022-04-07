Расселл Уэстбрук не сыграет в матче против «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Лейкерс» не примет участие в сегодняшнем гостевом матче против , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Воджнаровски отмечает, что из 79 матчей «Лейкерс» в этом сезоне Уэстбрук пропустил только один. Команде осталось провести три встречи, но она уже потеряла шансы на попадание в турнир в плей-ин.

Ранее сообщалось, что Уэстбрук испытывает боли в правом плече. Участие в матче Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса пока под вопросом.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века