«Лейкерс» могут обменять Расселла Уэстбрука в «Шарлотт»

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По словам инсайдера ESPN Марка Стейна, «Шарлотт» может стать следующей командой звездного разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

«Инсайдеры лиги все чаще упоминают «Шарлотт» как команду, за которой стоит следить в связи с возможным обменом Расселла Уэстбрука», – сказал Стейн.

«Лейкерс» потеряли шансы на участие в плей-офф. По окончании нынешнего сезона Уэстбрук сможет воспользоваться опцией продления контракта еще на один год, за который он получит 47 млн долларов.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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