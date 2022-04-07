«Лейкерс» могут обменять Расселла Уэстбрука в «Шарлотт»

По словам инсайдера ESPN Марка Стейна, «Шарлотт» может стать следующей командой звездного разыгрывающего «Лейкерс» .

«Инсайдеры лиги все чаще упоминают как команду, за которой стоит следить в связи с возможным обменом Расселла Уэстбрука», – сказал Стейн.

«Лейкерс» потеряли шансы на участие в плей-офф. По окончании нынешнего сезона Уэстбрук сможет воспользоваться опцией продления контракта еще на один год, за который он получит 47 млн долларов.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века