«Лейкерс» винят Уэстбрука и травмы в неудачном сезоне. Пелинка получит еще один шанс

Генеральный менеджер «Лейкерс» имеет хорошие шансы на то, чтобы сохранить должность и попробовать вернуть команду в число претендентов на титул в следующем сезоне.

Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.

В лиге ожидают, что Пелинка продолжит работу в команде, несмотря на провал в текущем чемпионате. Сообщается, что основными причинами неудачи в клубе считают игру , травмы, а также действия , который продвигал обмен Расселла в межсезонье-2021.

Во вторник «озерники» потеряли теоретические шансы на попадание в плей-ин.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века