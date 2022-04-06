Крис Бруссард: «Нынешний сезон был худшим в истории «Лейкерс», Леброну стоит меньше говорить»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард прокомментировал результаты «Лейкерс», которые потеряли шансы на попадание в плей-офф нынешнего сезона .

«Я думал, что выйдет на новый уровень, но получилось наоборот. Он выиграл титул чемпиона, вошел в Топ-75 лучших игроков НБА за все время и успокоился. Он говорит о проблемах со здоровьем. Но без них «Лейкерс» не стали бы чемпионами, только вышли бы в плей-офф. Стоит признать, что нынешний сезон был худшим в истории клуба. Это действительно так. «Лейкерс» – невероятно успешная организация. Я имею ввиду не только эпоху «шоу-тайм», Джерри Уэст участвовал в финале почти каждый год.

Когда появилась информация о переходе , я сначала подумал, что это шутка. Когда обмен реально произошел, все мои баскетбольные инстинкты говорили мне: «Это не сработает, без шансов». Но есть еще одна вещь. стоит оставаться скромным, пусть игра говорит сама за себя. Каждый раз, когда он становится напыщенным, ничего не получается. Мы помним, как он хотел выиграть с «Майами» не один, не два и не три титула. Они выиграли два, что неплохо, но еще проиграли в двух финалах. В первом своем сезоне в «Лейкерс» он заявил, что собирается в плей-офф. В итоге они показали 3-12 на старте и никуда не попали. Когда Леброн вернулся в «Кливленд», он сказал: «Не обещаю победу в чемпионате, это долгий процесс». В первом же сезоне они вышли в финал, а на следующий год взяли титул. Вот так ему стоит действовать», – заявил Крис Бруссард.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века