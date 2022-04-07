Фрэнк Вогель: «Не выигрывали с Уэстбруком на площадке, мотивация сработала»

Главный тренер «Лейкерс» подвел итоги нынешнего сезона после того, как команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.

«Мы формировали привычки, нужно было многое исправить. У некоторых парней не было хороших защитных навыков. Мы ежедневно тренировались и учили их ответственности. Но команде предстояло многое преодолеть в этом году. Мы не побеждали, когда играли в высоком темпе с Рассом, еще одной звездой и остальными нашими ролевыми игроками. Независимо от того, был ли это Расс и Дэвис без Леброна или это был Расс и Леброн без Дэвиса, мы просто не выигрывали в таких ситуациях. Думаю, все решения были в интересах «Лейкерс». Хотели, чтобы все сработало в этом сезоне. Постарались распределить время между игроками, когда были в полном составе.

Мы продолжали надеяться, что в дальнейшем Расс будет играть лучше. Так и вышло. Ты просто пытаешься мотивировать игроков как тренер. Ты всегда это делаешь, чтобы все твои игроки были на высоте. Я думаю, Расс отблагодарил меня своей игрой за то, что я продолжил выпускать его на площадку. Сегодня мы вылетели из гонки, но я могу сказать, что отдали все силы. Мы все выложились на полную. Команда боролась до последнего. Мы прошли через это как единое целое, но сезон получился рваным», – сказал Вогель.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века