Клэй Томпсон сместил Джеффа Маллинса с 7-го места в списке лучших бомбардиров в истории «Уорриорз»

Атакующий защитник , набрав 36 очков в победном матче против «Юты» (111:107), поднялся на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Уорриорз».

Томпсон увеличил свой показатель за карьеру до 12 573 очков и обошел Джеффа Маллинса (12 547), который выступал за «Голден Стэйт» с 1966 по 1976 год.

На шестой строчке в списке находится (13 191). Лидером в истории «Уорриорз» по набранным очкам является – 20 064.

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