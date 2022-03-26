Клэй Томпсон – о 37 очках: «Перед матчем испытал дежавю и чувствовал себя хорошо»

рассказал и своих переживаниях перед матчем против «Атланты».

«У меня были такие яркие воспоминания о том, что происходило год назад. Я тогда восстанавливался после травмы и был в коридоре арены, а команда переживала такой же спад. Это было дежавю, которое заставило меня ценить то, что я здоров и могу играть на глазах у болельщиков. Я чувствовал себя очень хорошо перед игрой, испытывая это странное дежавю, – сказал Томпсон.

В игре с «Хоукс» защитник набрал 37 очков, в также совершил 7 подборов и 3 передач за 40 минут на площадке.

В нынешнем сезоне Томпсон смог вернуться после травм, из-за которых пропустил последние два года.

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