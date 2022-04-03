Клэй Томпсон и Джордан Пул на двоих набрали 67 очков в победном матче с «Ютой»

67 очков и помогли «Голден Стэйт» отыграть отставание «-16» в четвертой четверти и одержать победу над «Ютой» в домашнем матче (111:107).

Томпсон набрал 36 очков, реализовав 14 бросков с игры из 28, включая 8 из 17 из-за трехочковой дуги.

Его партнер по задней линии Пул принес «Уорриорз» 31 очко (9 из 22 с игры, 6 из 15 из-за дуги, 7 из 7 с линии штрафных), а также 6 подборов и 6 передач.

«Голден Стэйт» прервал серию из четырех поражений подряд и обеспечил себе в участие в плей-офф.

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