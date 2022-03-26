Клэй Томпсон: «Не помню, когда последний раз играл 40 минут. Большая победа для меня»

Защитник «Уорриорз» порадовался тому, что смог провести на площадке 40 минут.

В матче с «Хоукс» Томпсон набрал 37 очков, 7 подборов и 3 передач.

«Большая победа для меня. Не помню, когда последний раз играл 40 минут. Серьезное личное достижение на данном этапе», – заявил Томпсон.

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