Андрей Кириленко: «У российских клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат»

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что отстранение российских клубов от участия в и Еврокубке позволит им обратить внимание на Лигу ВТБ.

«На мой взгляд, это было ожидаемо в нынешней ситуации, когда практически весь российский спорт отстранен и изолирован от международных соревнований.

В этих условиях у клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат», – сказал Кириленко.

Ранее исполнительный совет Евролиги отстранил российские клубы от участия в нынешнем сезоне турниров под эгидой организации в связи с событиями на Украине. , и покинули чемпионат Евролиги, а – Еврокубок.

Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу