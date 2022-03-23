Андрей Кириленко: «У российских клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что отстранение российских клубов от участия в Евролиге и Еврокубке позволит им обратить внимание на Лигу ВТБ.

«На мой взгляд, это было ожидаемо в нынешней ситуации, когда практически весь российский спорт отстранен и изолирован от международных соревнований.

В этих условиях у клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат», – сказал Кириленко.

Ранее исполнительный совет Евролиги отстранил российские клубы от участия в нынешнем сезоне турниров под эгидой организации в связи с событиями на Украине. ЦСКА, УНИКС и «Зенит» покинули чемпионат Евролиги, а «Локомотив-Кубань» – Еврокубок.

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