Станислав Еремин: «Думаю, не только следующий, но и еще несколько сезонов российские клубы не будут выступать на международной арене»

Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола, помощник президента казанского по развитию молодежи Станислав Еремин прокомментировал решение Евролиги дисквалифицировать российские клубы из европейских турниров.

«Оно предсказуемо, другого не могло быть. У меня не было сомнения, что нас лишат международного баскетбола. Причем, я думаю, этот срок будет гораздо больше, чем мы надеемся. Думаю, не только следующий, но и еще несколько сезонов российские клубы не будут выступать на международной арене. Это ужасно. И как теперь оценивать чемпиона Евролиги? Он разве будет полноправным? Три наших российских клуба, которые находились в восьмерке, вполне могли бороться за самые высокие места.

Как теперь УНИКС и другие клубы будут формировать состав? Нужно исходить из того, что у нас есть и что мы можем. Если мы хотим, чтобы наш баскетбол поднялся, чтобы он был на высоком уровне, нужно повернуться лицом к русским игрокам, к молодежи, к тренерам, к подготовке и внутренним соревнованиям. Да, это процесс непростой, те же страны Югославии прошли через это. Возможно, мы потеряем высококлассный баскетбол, но привлечем другое.

Какая теперь будет ситуация с легионерами? Мне трудно ответить, но думаю иностранцам без разницы. Если не будет политического давления, то для большинства главное их деньги, заработок. Они все равно будут приезжать за исключением, наверное, топовых игроков. У нас сейчас будет большая переорганизация, пересмотр финансов. Важно, чтобы лучшие клубы не лишались спонсорских денег, на которых они держались. Мне бы хотелось надеяться, что люди, у которых были деньги, останутся и будут вкладывать в развитие нашего баскетбола и получать удовольствие от того, что видят прогресс наших ребят», – сказал Еремин.

Ранее Совет Евролиги отстранил российские клубы от участия в нынешнем розыгрыше европейских турниров, а также аннулировал результаты их матчей, в связи с событиями на Украине.

В результате постановления в данный момент , УНИКС и покидают Евролигу, а – .

Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу