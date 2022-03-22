Станислав Еремин: «Думаю, не только следующий, но и еще несколько сезонов российские клубы не будут выступать на международной арене»

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Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола, помощник президента казанского УНИКСа по развитию молодежи Станислав Еремин прокомментировал решение Евролиги дисквалифицировать российские клубы из европейских турниров.

«Оно предсказуемо, другого не могло быть. У меня не было сомнения, что нас лишат международного баскетбола. Причем, я думаю, этот срок будет гораздо больше, чем мы надеемся. Думаю, не только следующий, но и еще несколько сезонов российские клубы не будут выступать на международной арене. Это ужасно. И как теперь оценивать чемпиона Евролиги? Он разве будет полноправным? Три наших российских клуба, которые находились в восьмерке, вполне могли бороться за самые высокие места.

Как теперь УНИКС и другие клубы будут формировать состав? Нужно исходить из того, что у нас есть и что мы можем. Если мы хотим, чтобы наш баскетбол поднялся, чтобы он был на высоком уровне, нужно повернуться лицом к русским игрокам, к молодежи, к тренерам, к подготовке и внутренним соревнованиям. Да, это процесс непростой, те же страны Югославии прошли через это. Возможно, мы потеряем высококлассный баскетбол, но привлечем другое.

Какая теперь будет ситуация с легионерами? Мне трудно ответить, но думаю иностранцам без разницы. Если не будет политического давления, то для большинства главное их деньги, заработок. Они все равно будут приезжать за исключением, наверное, топовых игроков. У нас сейчас будет большая переорганизация, пересмотр финансов. Важно, чтобы лучшие клубы не лишались спонсорских денег, на которых они держались. Мне бы хотелось надеяться, что люди, у которых были деньги, останутся и будут вкладывать в развитие нашего баскетбола и получать удовольствие от того, что видят прогресс наших ребят», – сказал Еремин.

Ранее Совет Евролиги отстранил российские клубы от участия в нынешнем розыгрыше европейских турниров, а также аннулировал результаты их матчей, в связи с событиями на Украине.

В результате постановления в данный момент ЦСКА, УНИКС и «Зенит» покидают Евролигу, а «Локомотив-Кубань»Еврокубок.

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