Сергей Кущенко – об отстранении российских клубов Евролигой: «Все это похоже на вещи, которые совершенно не относятся к баскетболу»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решение Совета Евролиги дисквалифицировать ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» из европейских турниров.

«Решение читалось, но все это похоже на вещи, которые совершенно не относятся к спорту, конкретно к баскетболу. Никаких правовых норм и юридических вещей это не несет. Даже не знаю, как дипломатичнее выразиться, но лишать баскетбола такого количества зрителей – это точно неспортивное решение. В декларации не говорится про следующий сезон. Понятно, что будет длительное решение.

Как к этому относиться, как формировать команды, если вдруг Евролига допустит клубы в середине лета, ведь формировать их надо после окончания сезона. Пока все это выглядит, мягко скажем, непонятно. Но под этот сезон Лига ВТБ расписание плей-офф составила без учета того, что наши клубы доиграют в Евролиге. По спортивному принципу все команды были на очень высоком уровне. Это был уникальный сезон для клубов ВТБ, которые выступали на европейской арене. Очень жаль», – сказал Кущенко.

Ранее Совет Евролиги отстранил российские клубы от участия в нынешнем розыгрыше Евролиги и Еврокубка, а также аннулировал результаты их матчей, в связи с событиями на Украине.

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