Евгений Богачев: «УНИКС имеет право играть в Евролиге в следующем сезоне»

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал отстранение команды от участия в Евролиге-2021/22.

«Мы ожидали такого решения. Вы же видите, что происходит в мировом спорте: нас исключают из федераций, лишают права на участия в турнирах, отстраняют от еврокубков. Печальное решение, но я бы не сказал, что это трагедия. У нас продолжается чемпионат Единой лиги ВТБ, мы сконцентрируемся на нём.

Мы находились в зоне плей-офф на момент нашего отстранения, так что мы имеем право играть в Евролиге в следующем сезоне. Я убежден в этом. Конечно, это только право. Воспользуется им Евролига или нет, я сказать уже не могу. Более подробно говорить об этом можно будет после завершения текущего чемпионата», – заявил Богачев.

Ранее Совет Евролиги принял решение отстранить все российские клубы от участия в нынешнем сезоне Евролиги и Еврокубка, а также аннулировать результаты их матчей, в связи с событиями на Украине.

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