Сергей Елевич – об исключении российских клубов Евролигой: «Твердо убежден, что это сыграет нам на руку»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал решение Евролиги дисквалифицировать российские клубы из европейских турниров.

«Ожидал такого решения. Посмотрите, как к нам относятся, в этом ничего удивительного нет. Оказывается, политика есть в спорте, поэтому и принимаются такие решения. О какой справедливости мы может говорить? Ее нет! Обидно, конечно, но считаю, что надо развивать внутренний баскетбол без иностранцев. Другого выхода я не вижу. Надо воспитывать своих игроков. Смысла никакого нет приглашать легионеров – они приезжают ради Евролиги. Сейчас они не нужны, мы должны воспитывать то поколение, которое скоро будет играть, так будет и другая сборная.

Пусть европейцы сейчас потирают руки. Ничего страшного. Ко всему надо адаптироваться, самое важное – не надо попадать в турбулентное состояние и не посыпать голову пеплом. Я твердо убежден в том, что эта ситуация сыграет на руку нашему спорту. Кто боится обратного, пускай уезжает. Нет ли опасения, что спонсоры покинут большие клубы, как ЦСКА и ? Если наше правительство захочет, чтобы «Норникель» и «Газпром» помогали, то куда они денутся? Но зачем такие спонсоры нужны, если не будет иностранцев? Надо найти более мягкую спонсорскую поддержку. Мы живем сейчас в другой реальности, нельзя сейчас отдавать на легионеров по два-три миллиона», – сказал Елевич.

Ранее Совет Евролиги отстранил российские клубы от участия в нынешнем розыгрыше европейских турниров, а также аннулировал результаты их матчей, в связи с событиями на Украине.

В результате постановления в данный момент , и «Зенит» покидают Евролигу, а – .

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