Уэстбрук подошел к болельщику, который исказил его фамилию. После этого он произнес ее правильно

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук перед матчем с «Миннесотой» в среду подошел к болельщику из первых рядов, который искажал его фамилию.
«Уэстбрик, я твой самый большой поклонник», – выкрикивал молодой человек.
Уэстбрук услышал выкрики и подошел к болельщику.
«Как ты меня назвал?» – спросил Расселл.
После этого болельщик произнес фамилию игрока «озерников» правильно.
Уэстбрук ранее заявил, что «больше не позволит позорить свое имя».
«Буду пресекать это в зародыше», – отметил баскетболист.
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