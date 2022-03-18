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    Уэстбрук подошел к болельщику, который исказил его фамилию. После этого он произнес ее правильно

    Теги Лейкерс Миннесота НБА видео болельщики Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук перед матчем с «Миннесотой» в среду подошел к болельщику из первых рядов, который искажал его фамилию.

    «Уэстбрик, я твой самый большой поклонник», – выкрикивал молодой человек.

    Уэстбрук услышал выкрики и подошел к болельщику. 

    «Как ты меня назвал?» – спросил Расселл.

    После этого болельщик произнес фамилию игрока «озерников» правильно.

    Уэстбрук ранее заявил, что «больше не позволит позорить свое имя».

    «Буду пресекать это в зародыше», – отметил баскетболист.

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