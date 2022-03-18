Уэстбрук подошел к болельщику, который исказил его фамилию. После этого он произнес ее правильно

Разыгрывающий перед матчем с «Миннесотой» в среду подошел к болельщику из первых рядов, который искажал его фамилию.

«Уэстбрик, я твой самый большой поклонник», – выкрикивал молодой человек.

Уэстбрук услышал выкрики и подошел к болельщику.

«Как ты меня назвал?» – спросил Расселл.

После этого болельщик произнес фамилию игрока «озерников» правильно.

Уэстбрук ранее заявил, что «больше не позволит позорить свое имя».

«Буду пресекать это в зародыше», – отметил баскетболист.

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