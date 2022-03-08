Расселл Уэстбрук: «Я больше не позволю позорить мое имя. Буду пресекать это в зародыше»

Разыгрывающий отреагировал на пост жены Нины Уэстбрук, которая пожаловалась на угрозы и давление со стороны болельщиков.

«Я на 100 процентов поддерживаю мою жену и прекрасно понимаю, что она чувствует. Эта история продолжается не первый год, но сейчас жена и моя семья дошли до того момента, когда это реально начинает давить на них. И это очень расстраивает меня, потому что все это вызвано игрой. Это всего лишь игра. Есть более существенные вещи. И когда речь заходит о баскетболе, я не против критики по поводу промахов или попаданий, но ситуация, когда начинают очернять мою семью – это действительно проблема.

Вообще, я всегда старался не обращать на это внимания, это не сильно меня беспокоило. Но все это вдруг сильно ударило по мне недавно, когда мы общались с учителем нашего сына Ноа. Он рассказал, что мальчик гордится своей семьей и фамилией, везде ее пишет и произносит. «Я Уэстбрук, Уэстбрук!» И у меня случился шок, я вдруг понял, что не могу больше позволять другим людям говорить, например «Уэстбрик», теперь это недопустимо. Это унижение, шейминг. Это позорит мое имя, мое наследие в глазах моих детей. Это имя, которое так много значит не только для меня, но для моей жены, моей мамы, отца. И это всего лишь один пример.

Это сильно задело меня и мою жену. Так нельзя. Я много раз оставлял такие вещи без внимания, но сейчас пришло время положить этому конец. Мы хотим быть уверены, что нас услышали. И отныне всякий раз, когда я буду слышать что-то подобное, я позабочусь о том, чтобы решить эту проблему, постараюсь пресечь это в зародыше», – заявил Уэстбрук.

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