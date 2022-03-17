Патрик Беверли – Уэстбруку: «Ничего не добились? Плей-офф в каждом сезоне»

Разыгрывающий «Миннесоты» прокомментировал слова коллеги по амплуа из после матча между командами в среду.

Отвечая на вопрос о трештоке игроков «Вулвс», Уэстбрук заявил, что никто из них не добился за карьеру достаточно значимых достижений, чтобы он реагировал на их выпады.

«Плей-офф в каждом сезоне. Два выхода в финал Западной конференции с двумя разными командами.

Командная статистика или индивидуальная статистика? Я думал, у нас командный вид спорта», – написал Беверли в твиттере.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче