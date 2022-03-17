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    Патрик Беверли – Уэстбруку: «Ничего не добились? Плей-офф в каждом сезоне»

    Теги Лейкерс Миннесота НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

    Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли прокомментировал слова коллеги по амплуа из «Лейкерс» Расселла Уэстбрука после матча между командами в среду.

    Отвечая на вопрос о трештоке игроков «Вулвс», Уэстбрук заявил, что никто из них не добился за карьеру достаточно значимых достижений, чтобы он реагировал на их выпады.

    «Плей-офф в каждом сезоне. Два выхода в финал Западной конференции с двумя разными командами.

    Командная статистика или индивидуальная статистика? Я думал, у нас командный вид спорта», – написал Беверли в твиттере.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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