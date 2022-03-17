Таунс посмеялся над Уэстбруком, который запустил «сквозняк»

Центровой «Миннесоты» посмеялся над разыгрывающим .

Уэстбрук на последних минутах матча между командами запустил «сквозняк» из-за дуги. Таунс с удивлением стал оглядываться вокруг, делая вид, что на арене дует ветер.

Комментируя трешток игроков «Миннесоты» после матча, Уэстбрук сказал: «Не обращаю на это внимания. Эти парни ничего не добились в своей карьере».

«Вулвс» победили со счетом 124:104, Уэстбрук набрал 15 очков при 5 из 12 с игры.

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