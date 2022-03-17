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    Таунс посмеялся над Уэстбруком, который запустил «сквозняк»

    Теги Лейкерс Миннесота НБА видео Расселл Уэстбрук Карл-Энтони Таунс Баскетбол

    Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс посмеялся над разыгрывающим «Лейкерс» Расселлом Уэстбруком.

    Уэстбрук на последних минутах матча между командами запустил «сквозняк» из-за дуги. Таунс с удивлением стал оглядываться вокруг, делая вид, что на арене дует ветер.

    Комментируя трешток игроков «Миннесоты» после матча, Уэстбрук сказал: «Не обращаю на это внимания. Эти парни ничего не добились в своей карьере».

    «Вулвс» победили со счетом 124:104, Уэстбрук набрал 15 очков при 5 из 12 с игры.

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