Расселл Уэстбрук – о трештоке «Миннесоты»: «Не обращаю на это внимания. Эти парни ничего не добились в своей карьере»

Разыгрывающий заявил, что он не тронут попытками игроков «Миннесоты» вывести из себя его и одноклубников.

«Я не обращаю на это внимания. Может быть, другие парни ведутся на это. Но лично со мной никто не разговаривал. Они что-то говорили отдельным ребятам, но лично меня трешток ничуть не смущает.

Никто из них не сделал за карьеру ничего такого, что заставило бы меня поднять глаза и сказать: «О, они что-то говорят. Я должен ответить». Нет. Все нормально. Они молодцы. Они выиграли матч. Рад за них. Переходим к следующей игре», – заявил Уэстбрук.

В одном из эпизодов Патрик Беверли произнес «мусор» в адрес Уэстбрука и «Лейкерс».

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