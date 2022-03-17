Леброн попросил замену и не побежал в атаку после провала «Лейкерс» на своей половине

в среду потерпели крупное поражение от «Миннесоты» – 104:124.

По ходу матча лидер «озерников» демонстративно выразил свое недовольство происходящим, когда после провала калифорнийцев под кольцом попросил замену и не побежал в атаку.

В других матчах «Лейкерс» в этом сезоне Джеймс неоднократно игнорировал необходимость возвращаться в защиту.

Команда Леброна впервые с его дебютного сезона в имеет «-11» по разнице побед и поражений.

Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке