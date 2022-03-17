Наверх
Sports.ru NBA

    Леброн попросил замену и не побежал в атаку после провала «Лейкерс» на своей половине

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА видео Баскетбол

    «Лейкерс» в среду потерпели крупное поражение от «Миннесоты» – 104:124.

    По ходу матча лидер «озерников» Леброн Джеймс демонстративно выразил свое недовольство происходящим, когда после провала калифорнийцев под кольцом попросил замену и не побежал в атаку.

    В других матчах «Лейкерс» в этом сезоне Джеймс неоднократно игнорировал необходимость возвращаться в защиту.  

    Команда Леброна впервые с его дебютного сезона в НБА имеет «-11» по разнице побед и поражений.

    Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке 

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные