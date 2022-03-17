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    Беверли произнес «мусор» в адрес Уэстбрука и «Лейкерс» во время матча

    Теги Лейкерс Миннесота НБА видео Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

    Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли высказал, что думает о «Лейкерс» и коллеге по амплуа Расселле Уэстбруке во время матча между командами в среду.

    Беверли произнес «мусор» в адрес Уэстбрука и «Лейкерс» после перехвата на последней минуте второй четверти, когда «волки» вели «+18». Он также зажал нос двумя пальцами.

    «Миннесота» победила со счетом 124:104. У «озерников» 12 поражений в 15 последних матчах и 29-40 в турнирной таблице.

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