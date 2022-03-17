Беверли произнес «мусор» в адрес Уэстбрука и «Лейкерс» во время матча

Разыгрывающий «Миннесоты» высказал, что думает о «Лейкерс» и коллеге по амплуа во время матча между командами в среду.

Беверли произнес «мусор» в адрес Уэстбрука и «Лейкерс» после перехвата на последней минуте второй четверти, когда «волки» вели «+18». Он также зажал нос двумя пальцами.

победила со счетом 124:104. У «озерников» 12 поражений в 15 последних матчах и 29-40 в турнирной таблице.

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