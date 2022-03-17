Маркус Смарт: «Уверен, что меня назовут грязным игроком, но я себя знаю»

Защитник «Бостона» утверждает, что эпизод, в котором Стефен Карри ( ) получил травму, был случайностью.

«Я увидел мяч и нырнул за ним. Мне жаль, что так получилось.

Уверен, что меня назовут грязным игроком, но я себя знаю.

Я играю очень жестко и полностью выкладываюсь на площадке. Мои партнеры по команде, мои коллеги знают, что я не грязный игрок», – сказал Смарт.

В середине второй четверти матча между командами лидер «Уорриорз» повредил левый голеностоп, когда Смарт бросился за мячом и приземлился на его ногу.

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