Маркус Смарт: «Уверен, что меня назовут грязным игроком, но я себя знаю»

Защитник «Бостона» Маркус Смарт утверждает, что эпизод, в котором Стефен Карри («Голден Стэйт») получил травму, был случайностью.
«Я увидел мяч и нырнул за ним. Мне жаль, что так получилось.
Уверен, что меня назовут грязным игроком, но я себя знаю.
Я играю очень жестко и полностью выкладываюсь на площадке. Мои партнеры по команде, мои коллеги знают, что я не грязный игрок», – сказал Смарт.
В середине второй четверти матча между командами лидер «Уорриорз» Стефен Карри повредил левый голеностоп, когда Смарт бросился за мячом и приземлился на его ногу.
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