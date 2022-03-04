Тейтум набрал 21 очко в 4-й четверти игры с «Мемфисом», у «Бостона» 13 побед в 15 последних матчах

Форвард «Селтикс» помог команде продолжить успешную серию в матче с «Гризлис» (120:107).

Тейтум набрал 21 очко в четвертой четверти встречи с , реализовав 9 из 13 с игры.

Всего на счету Тейтума, который 3 марта отпраздновал 24-летие, 37 очков (14 из 25 с игры), 6 подборов и 5 передач.

«Я понял для себя, что должен убраться к черту с его пути. Пусть он делает свое дело, не надо ему мешать», – прокомментировал игру Тейтума в четвертой четверти .

У 13 побед в 15 последних матчах. Команда идет 5-й на Востоке (38-27).

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