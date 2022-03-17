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    Стефен Карри не доиграл матч с «Бостоном» из-за повреждения голеностопа

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Стефен Карри Маркус Смарт Баскетбол

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Бостоном» (88:110) из-за травмы.

    В середине второй четверти Карри повредил левый голеностоп, когда в борьбе с Маркусом Смартом наступил на ногу оппонента. Вскоре 2-кратный MVP отправился в раздевалку.

    Карри прошел МРТ-обследование. По его итогам определится степень серьезности травмы.

    Карри успел отыграть 14 минут и набрать 3 очка.

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