Стефен Карри не доиграл матч с «Бостоном» из-за повреждения голеностопа

Разыгрывающий вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Бостоном» (88:110) из-за травмы.

В середине второй четверти Карри повредил левый голеностоп, когда в борьбе с наступил на ногу оппонента. Вскоре 2-кратный MVP отправился в раздевалку.

Карри прошел МРТ-обследование. По его итогам определится степень серьезности травмы.

Карри успел отыграть 14 минут и набрать 3 очка.

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