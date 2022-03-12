Наверх
Sports.ru NBA

    Маркус Смарт: «Не понимаю, почему защитнику так трудно выиграть приз «Мистер замок»

    Теги Бостон НБА Маркус Смарт Роберт Уильямс Баскетбол

    Защитник «Селтикс» Маркус Смарт выразил недовольство в связи с тем, что игрокам его плана и позиции нечасто присуждают почетную награду «Мистер замок».

    «Не понимаю, почему защитнику так трудно выиграть приз «Мистер замок».

    В «Бостоне» есть я и Роберт Уильямс, мы выступаем за лучшую защитную команду лиги, но нас даже не рассматривают в качестве кандидатов на приз. Нам многое становится понятно», – заявил Смарт.

    Последний раз игрок задней линии получал приз лучшему по игре в защите по итогам сезона-1995/96 (Гэри Пэйтон).

    Данки через соперника – это сокровища НБА. Определяем лучшие из лучших

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные