Маркус Смарт: «Не понимаю, почему защитнику так трудно выиграть приз «Мистер замок»

Защитник «Селтикс» выразил недовольство в связи с тем, что игрокам его плана и позиции нечасто присуждают почетную награду «Мистер замок».

«Не понимаю, почему защитнику так трудно выиграть приз «Мистер замок».

В есть я и , мы выступаем за лучшую защитную команду лиги, но нас даже не рассматривают в качестве кандидатов на приз. Нам многое становится понятно», – заявил Смарт.

Последний раз игрок задней линии получал приз лучшему по игре в защите по итогам сезона-1995/96 (Гэри Пэйтон).

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