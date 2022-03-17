Стив Керр: «Смарт прыгнул в колено Карри, было опасно так играть с его стороны»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Бостона» (88:110) объяснил, в чем заключается его претензия к защитнику соперника Маркусу Смарту.
В середине второй четверти лидер «Уорриорз» Стефен Карри повредил левый голеностоп, когда Смарт бросился за мячом и приземлился на его ногу.
Керр по ходу встречи эмоционально обсудил эпизод со Смартом.
«Смарт прыгнул в колено Карри, мне кажется, было опасно так играть с его стороны. Я был недоволен этим.
Насколько серьезное повреждение? Узнаем после МРТ-обследования», – заявил Керр.
По словам Керра, он повторно обсудил случившееся со Смартом уже после игры.
«Между нами все в порядке», – отметил Керр.
Русский баскетбол жив! Швед и Антонов набирают 42 очка и останавливают «Зенит» с легионерами