Стив Керр: «Смарт прыгнул в колено Карри, было опасно так играть с его стороны»

Главный тренер после поражения от (88:110) объяснил, в чем заключается его претензия к защитнику соперника .

В середине второй четверти лидер «Уорриорз» повредил левый голеностоп, когда Смарт бросился за мячом и приземлился на его ногу.

Керр по ходу встречи эмоционально обсудил эпизод со Смартом.

«Смарт прыгнул в колено Карри, мне кажется, было опасно так играть с его стороны. Я был недоволен этим.

Насколько серьезное повреждение? Узнаем после МРТ-обследования», – заявил Керр.

По словам Керра, он повторно обсудил случившееся со Смартом уже после игры.

«Между нами все в порядке», – отметил Керр.

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