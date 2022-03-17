Наверх
Sports.ru NBA

    Стив Керр: «Смарт прыгнул в колено Карри, было опасно так играть с его стороны»

    Теги Бостон Голден Стэйт НБА видео Стив Керр Стефен Карри Маркус Смарт Баскетбол

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Бостона» (88:110) объяснил, в чем заключается его претензия к защитнику соперника Маркусу Смарту.

    В середине второй четверти лидер «Уорриорз» Стефен Карри повредил левый голеностоп, когда Смарт бросился за мячом и приземлился на его ногу.

    Керр по ходу встречи эмоционально обсудил эпизод со Смартом.

    «Смарт прыгнул в колено Карри, мне кажется, было опасно так играть с его стороны. Я был недоволен этим.

    Насколько серьезное повреждение? Узнаем после МРТ-обследования», – заявил Керр.

    По словам Керра, он повторно обсудил случившееся со Смартом уже после игры. 

    «Между нами все в порядке», – отметил Керр.

    Русский баскетбол жив! Швед и Антонов набирают 42 очка и останавливают «Зенит» с легионерами

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные