Леброн Джеймс: «Бесит, что меня не упоминают среди лучших скореров в истории НБА»

Суперзвезда Леброн Джеймс в недавнем выпуске своего шоу «The Shop» признался, что его бесит, когда его не упоминают среди лучших скореров в истории .

«Когда говорят о лучших скорерах всех времен, никогда не упоминают мое имя. Это меня просто бесит», – сказал Леброн.

Джеймс добавил, что не считает себя игроком, который в первую очередь думает об очках. Он отметил, что предпочитает играть на партнеров по команде.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер