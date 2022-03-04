Леброн Джеймс: «Даже не смотрю на наши показатели и турнирную таблицу»

Звездный форвард «Лейкерс» после поражения от «Клипперс» (111:132) заявил, что его не интересует нынешнее положение команды в таблице.

«На данном этапе я даже не смотрю на наши показатели и турнирную таблицу, я смотрю на следующего соперника, на то, что у нас не получается, что получается, как нам победить и как преодолеть трудности», – сказал Леброн.

«Лейкерс» занимают 9-е место в Западной конференции с показателями 27-35.

20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой