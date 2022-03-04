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    Леброн Джеймс: «Даже не смотрю на наши показатели и турнирную таблицу»

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения от «Клипперс» (111:132) заявил, что его не интересует нынешнее положение команды в таблице.

    «На данном этапе я даже не смотрю на наши показатели и турнирную таблицу, я смотрю на следующего соперника, на то, что у нас не получается, что получается, как нам победить и как преодолеть трудности», – сказал Леброн.

    «Лейкерс» занимают 9-е место в Западной конференции с показателями 27-35.

    20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой

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