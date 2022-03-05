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    Кендрик Перкинс – «Лейкерс»: «Зачем вообще нагружать Леброна Джеймса? Он вам будет нужен в следующем сезоне»

    Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс предложил идею дать отдых лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

    «Лейкерс» никуда не собираются. Если вы посмотрите на их календарь в марте, вы увидите только одну команду, которую они способны обыграть. И это «Хьюстон». Леброн Джеймс не полностью здоров. Так зачем вообще тратить его время? Зачем вообще нагружать этого заслуженного ветерана? Он вам будет нужен в следующем сезоне,» – заявил Перкинс.

    37-летний Джеймс пропустил несколько матчей в нынешнем сезоне из-за различных травм.

    «Лейкерс» проиграли четыре матча подряд и занимают девятое место в Западной конференции.

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