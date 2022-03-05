Кендрик Перкинс – «Лейкерс»: «Зачем вообще нагружать Леброна Джеймса? Он вам будет нужен в следующем сезоне»

Бывший игрок , ныне телевизионный эксперт предложил идею дать отдых лидеру Леброну Джеймсу.

«Лейкерс» никуда не собираются. Если вы посмотрите на их календарь в марте, вы увидите только одну команду, которую они способны обыграть. И это «Хьюстон». не полностью здоров. Так зачем вообще тратить его время? Зачем вообще нагружать этого заслуженного ветерана? Он вам будет нужен в следующем сезоне,» – заявил Перкинс.

37-летний Джеймс пропустил несколько матчей в нынешнем сезоне из-за различных травм.

«Лейкерс» проиграли четыре матча подряд и занимают девятое место в Западной конференции.