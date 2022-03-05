Леброн Джеймс: «Во время разминки перед игрой ищу в толпе хейтера»

Звездный форвард Леброн Джеймс в недавнем выпуске своего шоу «The Shop» признался, что перед некоторыми матчами находит на трибуне хейтера, которого использует в качестве раздражителя.

«Я выхожу на площадку во время разминки и ищу глазами хейтера Леброна. Мне нужен один из них. Я говорю себе: «Пожалуйста, найди одного хейтера Леброна. Он нужен мне».

Во время разминки за 20 минут до игры я нахожу его в толпе: «О, я нашел этого ублюдка. О да, я готов. Сегодня я готов к игре», – рассказал Леброн.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер