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    Стефен Карри – о награде MVP и победном броске Леброна: «Идеальный Матч звезд в Кливленде»

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Баскетбол

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что очень доволен сценарием Матча всех звезд в Кливленде.

    Родившиеся в соседнем Акроне Карри и Леброн Джеймс стали главными героями Матча звезд. Стефен признан MVP, игрок «Лейкерс» исполнил решающий бросок.

    «Все прошло идеально. Я хорошо играл весь вечер и стал MVP. Леброн забросил победный мяч. Если вспомнить историю наших серий и связь с Акроном, а затем то, как все получилось сегодня, то это же такая красота. Не могу представить себе что-то другое.

    Все сложилось именно так, как и должно было», – заявил Карри.

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