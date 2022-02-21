Леброн Джеймс стал автором победного попадания в Матче звезд НБА

Сегодня, 21 февраля, состоялось главное событие Уикенда всех звезд НБА-2022. В Кливленде сошлись две команды звездных игроков, которых отобрали для себя форвард Леброн Джеймс и форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт.

Команда Леброна победила со счетом 163:160.

37-летний Джеймс стал автором победного броска с отклонением при счете 161:160. Команды играли до 163 очков.

На счету Леброна 24 очка (11 из 24 с игры), 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата за 36 минут.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер