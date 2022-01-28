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    Эндрю Уиггинс, Джа Морэнт и Демар Дерозан выйдут в стартовых пятерках Матча всех звезд НБА 2022 года

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    Сегодня НБА объявила имена игроков, которые попали в стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2022 года.

    От Запада в число участников вошли защитники «Голден Стэйт» и «Мемфиса» Стеф Карри и Джа Морэнт, форварды «Голден Стэйт» и «Лейкерс» Эндрю Уиггинс и Леброн Джеймс и центровой «Денвера» Никола Йокич.

    От Востока – защитники «Атланты» и «Чикаго» Трэй Янг и Демар Дерозан, форварды «Бруклина» и «Милуоки» Кевин Дюрэнт и Яннис Адетокумбо и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

    Стартовые пятерки Матча всех звезд выбирали с помощью голосования среди болельщиков (50%), игроков (25%) и представителей медиа (25%).

    В стартовых пятерках не нашлось места для представителей команд, которые в данный момент занимают первые места в Западной и Восточной конференциях («Финикс» и «Майами»).

    Капитанами команд станут форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. По всей вероятности, в самой игре Дюрэнт принять участие не сможет, так как восстанавливается после растяжение боковой связки левого колена.

    Еще не определились с выбором игроков на Матч звезд НБА? У нас есть варианты для каждого

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