Эндрю Уиггинс, Джа Морэнт и Демар Дерозан выйдут в стартовых пятерках Матча всех звезд НБА 2022 года

Сегодня НБА объявила имена игроков, которые попали в стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2022 года.

От Запада в число участников вошли защитники «Голден Стэйт» и «Мемфиса» и Джа Морэнт, форварды и «Лейкерс» Эндрю Уиггинс и и центровой «Денвера» Никола Йокич.

От Востока – защитники «Атланты» и «Чикаго» Трэй Янг и Демар Дерозан, форварды и «Милуоки» и Яннис Адетокумбо и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

Стартовые пятерки Матча всех звезд выбирали с помощью голосования среди болельщиков (50%), игроков (25%) и представителей медиа (25%).

В стартовых пятерках не нашлось места для представителей команд, которые в данный момент занимают первые места в Западной и Восточной конференциях («Финикс» и «Майами»).

Капитанами команд станут форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. По всей вероятности, в самой игре Дюрэнт принять участие не сможет, так как восстанавливается после растяжение боковой связки левого колена.

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