Стеф Карри пожертвует 108 тысяч долларов школам в Кливленде

Звездный разыгрывающий «Уорриорз» пожертвует 108 тысяч долларов школам в .

Перед началом звезд Карри заявил, что собирается пожертвовать одну тысячу долларов за каждое набранное во время Матча звезд очко, три тысячи за каждый реализованный 3-очковый, а также 10 тысяч, если станет MVP игры.

Карри набрал 50 очков, реализовав 16 3-очковых (16 из 27), что является рекордом Матчей звезд . Он был признан самым ценным игроком.

Карри родился в Акроне, штат Огайо, который расположен рядом с Кливлендом.

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