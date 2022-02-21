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    Стеф Карри пожертвует 108 тысяч долларов школам в Кливленде

    Теги светская хроника Кливленд Голден Стэйт НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Баскетбол

    Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри пожертвует 108 тысяч долларов школам в Кливленде.

    Перед началом Матча звезд Карри заявил, что собирается пожертвовать одну тысячу долларов за каждое набранное во время Матча звезд очко, три тысячи за каждый реализованный 3-очковый, а также 10 тысяч, если станет MVP игры.

    Карри набрал 50 очков, реализовав 16 3-очковых (16 из 27), что является рекордом Матчей звезд НБА. Он был признан самым ценным игроком.

    Карри родился в Акроне, штат Огайо, который расположен рядом с Кливлендом.

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