Команда Леброна одержала пятую победу из пяти возможных в Матчах всех звезд НБА

Сегодня состоялось главное событие Уикенда всех звезд НБА-2022. В Кливленде сошлись две команды звездных игроков, которых отобрали для себя форвард Леброн Джеймс и форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт.

Команда Леброна победила со счетом 163:160.

В 2018 году НБА изменила формат звезд. Если раньше на площадку выходили сборные Восточной и Западной конференций, то теперь два капитана выбирают составы своих команд во время специального драфта.

С момента изменения формата Джеймс пять раз становился капитаном, его команды пока идут без поражений – 5-0.

Команды Леброна обыгрывали команды (дважды), команды (дважды) и команду .

37-летний Джеймс сегодня стал автором победного броска с отклонением при счете 161:160. На счету Леброна 24 очка (11 из 24 с игры), 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата за 36 минут.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер