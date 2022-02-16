Лишь восемь тренеров провели четыре полных сезона подряд в одном элитном клубе Евролиги за последние 30 лет. Трое из них – в ЦСКА

Лишь восьми тренерам удалось провести четыре полных сезона подряд в одном элитном клубе за последние 30 лет. Трое из них руководили . Это Станислав Еремин (1992—2000), (2005—2009, 2012—2014) и (2014—н. в.).

Также в этот список входят («Маккаби Тель-Авив»), Яннис Иоаннидис («Олимпиакос»), Желимир Обрадович («Панатинаикос)», Пабло Ласо («Реал») и Хавьер Паскуаль («Барселона»).

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие