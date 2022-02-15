«Барселона» надеется сохранить Данте Экзама

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«Барселона» пытается уговорить защитника Данте Экзама (26 лет, 196 см) продлить контракт.

Австралиец присоединился к «Барселоне» 7 декабря, заключив 3-месячное соглашение. Оно истекает через несколько недель.

Экзам изначально планировал возвращение в НБА после трех месяцев в Испании. На прошлой неделе баскетболист признался, что пока что не принял окончательное решение по поводу продолжения карьеры.

«Барселона» из-за травмы на длительный срок потеряла Кори Хиггинса. Клуб не планирует новых подписаний.

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