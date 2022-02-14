«Барселона» может подписать Джарона Блоссомгейма

приступила к поиску нового игрока в связи с травмой Корри Хиггинса. Клуб рассматривает несколько вариантов, одним из которых является форвард Джарон Блоссомгейм (28 лет, 201 см).

Американец проводит успешный сезон в Еврокубке и чемпионате Германии. Показатели в Еврокубке – 15,6 очка, 7,8 подбора, 1,5 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Хиггинс пропустит три месяца после операции по поводу подошвенного фасциита.

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