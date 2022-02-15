Тель-авивский «Маккаби» отправит в отставку Янниса Сферопулоса

Тель-авивский намерен отправить в отставку главного тренера Янниса Сферопулоса.

Как сообщает Христос Харпидис со ссылкой на израильский источник, официальное объявление об увольнении должно состояться в ближайшее время.

«Маккаби» в понедельник проиграл тель-авивскому «Хапоэлю» в полуфинале Кубка Израиля. После этого болельщики пытались прорваться в раздевалку команды.

В Евролиге команда идет на 12-м месте (11-12).

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие