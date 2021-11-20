НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Клипперс» – «Даллас» и другие матчи

Во вторник, 23 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.
«Нью-Йорк» примет на своей арене «Лейкерс». «Клипперс» сыграют с «Далласом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 24 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 24 ноября, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 24 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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