НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Клипперс» – «Даллас» и другие матчи

Во вторник, 23 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.

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НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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