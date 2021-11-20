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    НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Клипперс» – «Даллас» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Денвер Детройт Клипперс Лейкерс Майами Нью-Йорк Портленд НБА Баскетбол

    Во вторник, 23 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.

    «Нью-Йорк» примет на своей арене «Лейкерс». «Клипперс» сыграют с «Далласом».

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Детройт – Майами
    Дата проведения
    24 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Лейкерс
    Дата проведения
    24 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Портленд – Денвер
    Дата проведения
    24 ноября, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Даллас
    Дата проведения
    24 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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