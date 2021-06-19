А что кроме Евро-2020? «Милуоки» вышвырнул звездный «Бруклин», Роднина, Третьяк и Валуев рвутся в Думу (опять!), Рублев в финале

Если вы устали от футбола или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости субботы из мира другого спорта:

🏒 Плей-офф НХЛ: «Айлендерс» обыграли «Тампу» (3:2) и сравняли счет в серии (2-2). Один из героев матча – вратарь Семен Варламов, отразивший 28 бросков.

Переговоры по новому контракту Кирилла Капризова далеки от завершения. «На данный момент переговоры «Уайлд» с вероятным новичком года Капризовым охладели», – написал в твиттере аналитик официального сайта НХЛ, бывший вратарь Кевин Уикс.

О возвращении в ЦСКА, однако, речь пока не идет. «Они бы хотели переманить Капризова деньгами. На данный момент он хочет играть в НХЛ», – уверен журналист The Athletic Майкл Руссо.

🏀 Безумие в НБА: в концовке основного времени в седьмом матче серии между «Бруклином» и «Милуоки» Кевин Дюрэнт бросал на победу – и попал. Но оказалось, что он наступил на линию. В овертайме сильнее оказались «Бакс» – они прошли в финал Востока.

Сборная России по баскетболу уничтожила Турцию трехочковыми в товарищеском матче

Будни диктаторов: «Однажды мы выиграли у России. Тогда Лукашенко прервал встречу с Путиным, чтобы сказать: «Мои девочки победили твоих»

🎾🇷🇺 Сразу три игрока из России в субботу вышли в финалы на трех разных турнирах. В Галле это сделал Андрей Рублев, в Бирмингеме – Дарья Касаткина, а в Берлине – Людмила Самсонова. Для всех это будут первые финалы на траве, а Самсонова вообще впервые дошла до решающего матча на уровне WTA.

🏎️ Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Франции, Хэмилтон и Боттас – в топ-3, Мазепин – 18-й. Мик Шумахер впервые в карьере пробился во второй сегмент и разбил болид.

Российский пилот Александр Смоляр выиграл гонку «Формулы-3» – это его вторая победа в сезоне.

🥊 Российский тяжеловес Алексей Олейник проиграл в UFC третий бой подряд. Кажется, он вот-вот будет уволен из промоушена, потому что последней победе больше года.

✍️ «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам: Роднина, Шипулин, Третьяк, Валуев и другие в деле. Артур Таймазов и Любовь Егорова, наказанные за допинг, тоже претендуют на попадание в Думу.

А глава российских лыж Елена Вяльбе вообще возглавила на выборах территориальную группу по Владимирской и Ивановской областям.

🏐 Женская сборная России по волейболу проиграла американкам в Лиге наций (1-3) и не отобралась в Финал четырех. У команды Бузато – только 7-е место.

😡 «По ощущениям, здесь не может быть абсолютно справедливого решения: 10 человек – это очень мало, это даже не один лучший в каждом виде. Тема напряженная, 100%, что после отбора будет много критики, будут недовольные – и это тоже пугает», – чемпионка мира в прыжках с шестом и блогер Sports.ru Анжелика Сидорова о запутанном отборе легкоатлетов на Олимпиаду в Токио.