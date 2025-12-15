  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
1

Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Црвена Звезда» выиграла у «Спартака Суботица», ФМП проиграл «Партизану».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 8-0, Партизан Сербия – 7-1, Клуж Румыния – 5-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-4, ФМП Сербия – 4-5, Сплит Хорватия – 3-6, Борац Чачак Сербия – 3-6, КРКА Словения – 2-6, Студентски центар Черногория – 2-7.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 8-1, Будучность Черногория – 7-2, Црвена Звезда Сербия – 6-3, Спартак Суботица Сербия – 5-4, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-6, Илирия Словения – 3-6, Задар Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-6, Вена Австрия – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoАдриатическая лига
logoФМП
logoЦрвена Звезда
результаты
logoСпартак Суботица
logoПартизан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
13 декабря, 20:20
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
13 декабря, 18:09
«Партизан» является главным претендентом на разыгрывающего Джей Ди Нотэя из «Трапани Шарк»
13 декабря, 14:10
Главные новости
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
4 минуты назад
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
20 минут назад
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
47 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10