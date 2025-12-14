Участие Девина Букера и Диллона Брукса в матче с «Лейкерс» под вопросом
Букер и Брукс могут пропустить игру с «Лейкерс».
Защитник «Финикса» Девин Букер (растяжение паховых мышц) и форвард Диллон Брукс (боль в ахилловом сухожилии) значатся в статусе «под вопросом» на предстоящую игру с «Лейкерс». «Санс» не смогут рассчитывать на защитника Джейлена Грина (растяжение задней поверхности бедра) и форварда Айзейю Ливерса (травма бедра), которые исключены из списка доступных.
«Лейкерс» останутся без защитника Остина Ривза (растяжение икроножной мышцы) и форварда Макси Клебера (растяжение поясничной мышцы). Защитника Бронни Джеймса не будет с командой, так как в настоящее время он направлен в фарм-клуб «Саут-Бэй Лейкерс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
