3

Участие Девина Букера и Диллона Брукса в матче с «Лейкерс» под вопросом

Букер и Брукс могут пропустить игру с «Лейкерс».

Защитник «Финикса» Девин Букер (растяжение паховых мышц) и форвард Диллон Брукс (боль в ахилловом сухожилии) значатся в статусе «под вопросом» на предстоящую игру с «Лейкерс». «Санс» не смогут рассчитывать на защитника Джейлена Грина (растяжение задней поверхности бедра) и форварда Айзейю Ливерса (травма бедра), которые исключены из списка доступных.

«Лейкерс» останутся без защитника Остина Ривза (растяжение икроножной мышцы) и форварда Макси Клебера (растяжение поясничной мышцы). Защитника Бронни Джеймса не будет с командой, так как в настоящее время он направлен в фарм-клуб «Саут-Бэй Лейкерс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoФиникс
logoАйзейя Ливерс
logoДевин Букер
logoДиллон Брукс
травмы
logoОстин Ривз
logoМакси Клебер
logoБронни Джеймс
logoДжейлен Грин
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Они получат много денег летом: канадский Кобе, самый мускулистый парень в НБА и еще трое молодых
11 декабря, 22:10
«Санз» разминались перед матчем с «Тандер» под музыку Шопена
11 декабря, 10:40Видео
Грэйсон Аллен был удален за жесткий прием против Чета Холмгрена
11 декабря, 04:14Видео
Главные новости
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
11 минут назад
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
26 минут назад
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
42 минуты назад
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
сегодня, 13:34
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14