Монте Моррис о переходе в «Олимпиакос»: «Тренер сказал мне приезжать и играть в свой баскетбол – так, как я играл за «Денвер»
Монте Моррис готовится к дебюту за «Олимпиакос».
30-летний разыгрывающий Монте Моррис подписал контракт с «Олимпиакосом» до конца сезона-2025/26. Баскетболист, имеющий опыт выступлений за шесть клубов НБА, прибыл в Грецию и сразу заявил о готовности помогать команде.
«Я уже получил множество теплых сообщений от болельщиков. Готов выкладываться на полную ради команды.
Тренер [Георгиос] Барцокас сказал мне приезжать и играть в свой баскетбол – так, как я играл за «Денвер». Быть дирижером на площадке, действовать агрессивно и делать партнеров лучше.
Моя задача – играть и в защите, и в нападении, помогать команде побеждать и получать от этого удовольствие», – поделился Моррис.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
