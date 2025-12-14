Монте Моррис о переходе в «Олимпиакос»: «Тренер сказал мне приезжать и играть в свой баскетбол – так, как я играл за «Денвер»

Монте Моррис готовится к дебюту за «Олимпиакос».

30-летний разыгрывающий Монте Моррис подписал контракт с «Олимпиакосом» до конца сезона-2025/26. Баскетболист, имеющий опыт выступлений за шесть клубов НБА, прибыл в Грецию и сразу заявил о готовности помогать команде.

«Я уже получил множество теплых сообщений от болельщиков. Готов выкладываться на полную ради команды.

Тренер [Георгиос] Барцокас сказал мне приезжать и играть в свой баскетбол – так, как я играл за «Денвер ». Быть дирижером на площадке, действовать агрессивно и делать партнеров лучше.

Моя задача – играть и в защите, и в нападении, помогать команде побеждать и получать от этого удовольствие», – поделился Моррис.