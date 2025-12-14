  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Монте Моррис о переходе в «Олимпиакос»: «Тренер сказал мне приезжать и играть в свой баскетбол – так, как я играл за «Денвер»
0

Монте Моррис о переходе в «Олимпиакос»: «Тренер сказал мне приезжать и играть в свой баскетбол – так, как я играл за «Денвер»

Монте Моррис готовится к дебюту за «Олимпиакос».

30-летний разыгрывающий Монте Моррис подписал контракт с «Олимпиакосом» до конца сезона-2025/26. Баскетболист, имеющий опыт выступлений за шесть клубов НБА, прибыл в Грецию и сразу заявил о готовности помогать команде.

«Я уже получил множество теплых сообщений от болельщиков. Готов выкладываться на полную ради команды.

Тренер [Георгиос] Барцокас сказал мне приезжать и играть в свой баскетбол – так, как я играл за «Денвер». Быть дирижером на площадке, действовать агрессивно и делать партнеров лучше.

Моя задача – играть и в защите, и в нападении, помогать команде побеждать и получать от этого удовольствие», – поделился Моррис.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
logoЕвролига
logoГеоргиос Барцокас
logoМонте Моррис
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10
Евролига. «Фенербахче» отыгрался с «-17» и победил «Монако», «Партизан» одолел «Црвену Звезду» и другие результаты
12 декабря, 21:30
Монте Моррис официально подписал контракт с «Олимпиакосом»
10 декабря, 19:28Фото
Главные новости
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
3 минуты назад
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
30 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей после победы над «Финиксом»: «По-видимому, в НБА теперь разрешено хватать игрока за майку, когда он идет под кольцо»
сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
49 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14