Карл-Энтони Таунс вышел на интервью в строительной каске и жилете: «Пойду вторую смену отрабатывать, класть дороги Нью-Йорка»

Таунс предстал перед камерами в необычном наряде.

После победы над «Орландо» в полуфинальном матче Кубка НБА центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс дал интервью, одевшись в светоотражающий жилет, строительную каску и с ботинками на шее.

«Пойду вторую смену отрабатывать, класть дороги Нью-Йорка», – рассмеялся Таунс. – «Если что, это мои товарищи по команде сказали мне выйти в таком виде перед камерами… Уровень крутости зашкаливает!»

Такой внешний вид центрового обуславливается новой традицией, которую начал тренерский штаб «Никс», вручая строительные атрибуты игроку, лучше всех проявившему себя в защите в каждом конкретном матче.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
