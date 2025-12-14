«Голден Стэйт» и «Миннесота» – в списке претендентов на Янниса Адетокумбо

Список претендентов на Адетокумбо пополнился новыми командами.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, интерес к форварду «Милуоки » Яннису Адетокумбо проявляют пять команд: «Нью-Йорк », «Майами », «Голден Стэйт », «Сан-Антонио» и «Миннесота».

«Я думаю, Яннис предпочел бы место, где есть солнце. Он хотел бы быть на большом рынке. Помимо этого, он просто хочет играть за команду, которая может бороться за чемпионство. Он твердо настаивает, что это главный приоритет», – сказал Хэйнс.

Ранее другой инсайдер, Марк Стейн, отметил , что от самого Адетокумбо пока не было четкого заявления к руководству «Бакс» с требованием обмена.