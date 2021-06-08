НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Милуоки» в 7-м матче

В субботу, 19 июня, в Нью-Йорке состоится решающий, седьмой матч серии второго раунда плей-офф НБА между «Бруклином» и «Милуоки» (3-3).
НБА
Полуфинал Восточной конференции (до 4 побед)
Седьмой матч
- Дата проведения
- 20 июня, 03.30, «Barclays Center»
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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