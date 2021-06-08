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    НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Милуоки» в 7-м матче

    Теги результаты Милуоки Бруклин НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В субботу, 19 июня, в Нью-Йорке состоится решающий, седьмой матч серии второго раунда плей-офф НБА между «Бруклином» и «Милуоки» (3-3).

    НБА

    Плей-офф

    Полуфинал Восточной конференции (до 4 побед)

    Седьмой матч

    Бруклин – Милуоки
    Дата проведения
    20 июня, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 3-3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Седьмая игра между «Бруклином» и «Милуоки» – почти досрочный финал НБА. Кому победа сегодня нужнее всего?

    Дюрэнт разобрал «Милуоки» на части: провел всю игру без отдыха, набрал 49 очков (20 в последней четверти) и реализовал решающий бросок

    Вечер для «Бруклина» – хуже не придумать: потеряли Кайри, топ-атака «Милуоки» вернулась, счет в серии уже равный

    Опрос

    Кто выиграет седьмой матч в серии «Бруклин» – «Милуоки»?
    1635 голосов
    Бруклин
    57%
    Бруклин
    Милуоки
    43%
    Милуоки

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