НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Милуоки» в 7-м матче

В субботу, 19 июня, в Нью-Йорке состоится решающий, седьмой матч серии второго раунда плей-офф НБА между «Бруклином» и «Милуоки» (3-3).

НБА

Полуфинал Восточной конференции (до 4 побед)

Седьмой матч

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Седьмая игра между «Бруклином» и «Милуоки» – почти досрочный финал НБА. Кому победа сегодня нужнее всего?

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